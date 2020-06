Mercato / PSG : le rendez-vous est pris avec Mourinho

José Mourinho atterrira-t-il un jour sur le banc du PSG ? Déjà évoquée à maintes reprises, l’idée ne serait pas enterrée. Voici pourquoi.

Depuis la prise de pouvoir de QSI, José Mourinho a été annoncé à de multiples reprises dans le viseur du président Nasser Al-Khelaifi pour prendre les rênes du Paris Saint-Germain. La poignée de main n’a jamais eu lieu, mais les échecs du passé ne signifient pas que le mariage ne se fera jamais. Auteur du livre « José Mourinho, avant le Special One », le journaliste Nicolas Vilas considère que le problème a résidé dans un mauvais timing.

Mourinho au PSG, juste un problème de timing

« Ça aurait pu se faire dès l’époque Alain Cayzac (2006 – 2008). Après, il y a eu l’histoire Antero Henrique, mais Mourinho était en poste. Après, Mourinho était libre avant Tottenham, mais Tuchel était sous contrat. C’est une histoire de mauvais timing », a-t-il considéré auprès de Paris United. « Mourinho aime beaucoup la ville de Paris, sa famille aussi. Il est ambitieux. Il a été champion dans tous les pays où il est passé. Il lui reste l’Allemagne et la France », a-t-il rappelé.

« Lui, il ne veut aller que dans des clubs qui visent les titres. En France, seul le PSG a ce profil-là. Mourinho ne s’inscrit pas sur le long terme dans un club. Il veut des conditions pour gagner. Il gagne, et il se casse pour voir autre chose. Mourinho a déjà pensé à rejoindre le PSG. D’ailleurs, je pense qu’il a toujours cette envie d’entraîner le PSG un jour. Ce PSG-là, avec de l’ambition et des moyens », a présumé Nicolas Vilas. En rejoignant Tottenham, le Special One a toutefois prouvé qu’il était prêt à diriger une équipe qui ne gagne pas de trophées… Reste à savoir s’il sera libre quand Thomas Tuchel quittera Paris.

Images de IconSport