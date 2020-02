Mercato : après Neymar, le PSG pourrait tenter le coup du siècle

Et si après chipé Neymar au Barça en 2017, le PSG parvenait cette fois à attirer Lionel Messi dans ses rangs l’été prochain ?

« Ce serait fantastique pour la Premier League. Mais je ne pense pas que ce serait possible. C’est mon opinion personnelle. Messi est une légende de Barcelone et je suis certain qu’il va finir sa carrière à Barcelone », a jugé Carlo Ancelotti à propos de la rumeur d’un transfert du sextuple Ballon d’Or à Manchester City l’été prochain. Pour rappel, Lionel Messi ne possèdera plus qu’un an de contrat en juillet ; le Barça espère le convaincre de prolonger.

Messi au PSG, pas si impossible ?

Mais pour l’heure, les deux parties n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente sur les modalités. Si l’hypothèse la plus probable est de voir l’Argentin continuer l’aventure en Catalogne, du côté du Paris Saint-Germain, on se prendrait à rêver. L’été dernier, Neymar espérait reformer son duo avec la star albiceleste. Pourquoi pas dans la capitale française ? Le journaliste Edouardo Inda croit l’affaire possible.

« Il y a des mouvements pour tenter Lionel Messi à l’idée d’aller à Paris et si Messi veut aller au PSG à la fin de la saison, il pourrait le faire pour 0€. Le Barça n’a pas d’argent pour recruter Neymar et Messi veut jouer avec Neymar », a-t-il confié sur le plateau d’El Chiringuito. 0€, car l’Argentin possède une clause lui permettant de quitter les Blaugrana quand il le désirera. Encore faudra-t-il lui offrir un salaire à la hauteur.

Loin d’être impossible selon OK Diario qui note qu’avec les départs prévus d’Edinson Cavani et Thiago Silva notamment, le PSG va alléger sa masse salariale. Si par ailleurs, Paris acceptait de laisser partir Kylian Mbappé au Real Madrid pour une somme record, les voyants financiers seraient alors au vert. Tout cela paraît encore très hypothétique à ce stade, mais en football, rien n’est jamais impossible.

Images de IconSport