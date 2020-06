Mercato / PSG : l’étonnante réponse de Zidane sur Mbappé

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane aimerait-il entraîner l’attaquant du PSG Kylian Mbappé ?

L’été dernier, Zinedine Zidane avait clairement affiché en conférence de presse, son intérêt pour Paul Pogba. L’affaire n’avait finalement pas pu se conclure, mais le message était clair : l’entraîneur du Real Madrid espérait pouvoir accueillir le milieu de terrain de Manchester United. Alors quand, ce samedi, il a été interrogé sur la possibilité d’entraîner un jour l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, forcément, on ressort les archives pour comparer ses réponses. Et pour le moins, celles-ci sont très différentes.

Zidane ne montre pas d’empressement à entraîner Mbappé

« La vérité est que j’ai déjà la chance d’être ici et de pouvoir entrainer ici. Je n’aime pas dire que je suis chanceux, parce que dans la vie, il faut croire en ce que l’on fait, profiter de ce que l’on a et ne pas penser à ce que l’on n’a pas. En ce qui concerne les joueurs, j’ai la chance d’entrainer les meilleurs. Etre dans le meilleur club du monde et y entrainer les meilleurs, j’aime ça. Et je vous le dis, j’apprécie beaucoup plus les entrainements que les matchs. C’est magnifique », a répondu Zinedine Zidane face à la presse.

Tout le monde sait que le champion du monde 1998 apprécie Kylian Mbappé et serait ravi de l’accueillir à Madrid. Mais sa réponse est pour le moins timorée, ce qui laisse à penser, soit qu’il est trop tôt pour évoquer le sujet sachant que la saison n’est pas terminée, soit que le Real n’a pas l’intention de passer à l’offensive cet été. Aux dernières nouvelles, le président Florentino Perez réserverait ses forces pour 2021. L’attaquant français ne possèdera alors plus qu’un an de contrat à Paris, s’il n’a pas prolongé d’ici là.

