Mercato : Rakitic charge le Barça et parle du PSG

Le milieu de terrain croate du FC Barcelone, Ivan Rakitic est revenu sur la rumeur qui l’annonçait au PSG l’été dernier.

L’été dernier, le FC Barcelone – qui venait de récupérer Frenkie de Jong – a tenté de pousser Ivan Rakitic vers la sortie. La presse espagnole et française parlait en particulier d’une possible signature au Paris Saint-Germain, comme monnaie d’échange pour ramener Neymar en Catalogne. Interrogé sur le sujet, le milieu de terrain croate avoue ne pas avoir apprécié l’attitude de la direction à son égard, l’accusant de lui manquer de considération.

Rakitic demande du respect

« J’espère pouvoir aller au bout de mon contrat », dont le terme est prévu en juin 2021. « Si ce n’est pas possible, il faudra discuter. Mon refus d’aller au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un échange avec Neymar l’été dernier ? S’ils voulaient que j’aille dans une autre équipe, peu importe laquelle, j’aurais aimé qu’on me le dise. J’ai montré au cours des cinq dernières années qu’on pouvait compter sur moi », a répondu Ivan Rakitic dans les colonnes du journal catalan Mundo Deportivo.

Le prochain mercato sera-t-il celui du départ pour le vice-champion du monde ? « Je comprends la situation, mais je ne suis pas un sac de patates avec lequel on fait ce qu’on veut. On peut toujours discuter mais le plus important c’est d’être dans un club où on est aimé, respecté, où on se sent utile et où moi et ma famille nous nous sentons bien », a prévenu le milieu de terrain qui n’acceptera donc de partir qu’à la condition de trouver chaussure à son pied.

Images de IconSport