Mercato / Rennes : l’agent de Niang déboite Saint-Etienne

Pointé du doigt par Saint-Etienne, l’agent de l’attaquant rennais Mbaye Niang a répondu aux Verts.

« L’AS Saint-Étienne a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération », a regretté Saint-Etienne pour justifier l’échec de la signature de l’attaquant Rouge et Noir dans les derniers instants du mercato. Directement pointé du doigt par les Verts, l’un des deux agents Grégory Gélabert a répondu sans ménagement aux Stéphanois.

Saint-Etienne, un mauvais choix pour l’agent de Niang

« J’ai refusé de l’accompagner parce que je ne cautionnais pas ce choix. Mon associé non plus. Quand M’Baye m’a demandé ce que j’en pensais, pas plus tard que jeudi soir, je lui ai dit que c’était un mauvais choix pour la suite de sa carrière et une régression sportive », a-t-il asséné dans les colonnes de L’Equipe. « Je ne souhaitais pas être rémunéré dans une affaire que je ne cautionne pas. (…) Quand je passe pour le mauvais garçon, c’est normal que ça m’affecte », a-t-il ajouté. Gélabert aurait donc agi ainsi pour protéger la carrière de son poulain.

Reste à savoir si ce dernier va désormais pouvoir se relancer à Rennes. « L’idée première, c’est qu’il se remette en route pour rejoindre le groupe professionnel quand il sera dans un état physique qui le lui permettra », a répondu le directeur sportif rennais Florian Maurice. « Donc déjà, le remettre en selle, en forme pour qu’il puisse, derrière, réintégrer le groupe afin de postuler pour pouvoir jouer. Je ne sais pas combien de temps ça prendra exactement », a-t-il ajouté auprès de Ouest-France.

