Mercato : énorme coup dur pour Tottenham et échec avec Lyon

Tottenham doit faire face à la blessure de son attaquant Harry Kane. Les Spurs auraient tenté de trouver son remplaçant à Lyon.

« Après une évaluation continue par notre personnel médical au cours de la semaine dernière, nous pouvons confirmer qu’Harry Kane subira une intervention chirurgicale pour réparer un tendon rompu dans son ischio-jambier gauche. La décision de subir une intervention chirurgicale ne devrait pas avoir d’incidence sur le délai de mise à l’écart du capitaine anglais, avec l’espoir qu’il reprendra avec sa formation en avril », a communiqué Tottenham jeudi à propos de la blessure de son meilleur joueur, survenue mercredi lors de la défaite (1-0) contre Southampton.

Tottenham a tenté sa chance pour Dembélé, sans succès

Un coup très dur pour les Spurs et leur entraîneur José Mourinho qui vont faire leur possible pour recruter un attaquant en ce mercato d’hiver afin de compenser autant que faire se peut cette absence. Krzysztof Piatek (AC Milan) serait la priorité du club londonien selon The Sun. Il serait proche de signer. Mais cette piste n’était peut-être pas la priorité initiale. Goal indique en effet que les dirigeants avaient préalablement contacté l’Olympique Lyonnais au sujet de Moussa Dembélé.

Ils ont reçu une fin de non recevoir. Pour rappel, Jean-Michel Aulas a réaffirmé cette semaine sa ferme intention de conserver l’international Espoirs français. « Moussa ne partira pas. D’une part car il a envie de rester pour gagner avec Lyon. Ce serait la meilleure manière d’avoir une progression par rapport à son passé. Il y a eu des offres pour lui et d’autres joueurs, mais aucun joueur que nous souhaitons garder ne partira au mois de janvier », a-t-il averti lors de la cérémonie des vœux 2020.

Images de IconSport