Argentine / Barça : Messi ? « Un gros pleurnichard » !

Lors d’un entretien relayé par Sport, Sergio Agüero (Manchester City), a parlé de son ami Lionel Messi (FC Barcelone).

L’attaquant de Manchester City a révélé une partie des choses qui se passent lorsqu’il partage une chambre avec Messi en sélection argentine. Pour Agüero lui et la superstar du Barça sont comme « un vieux couple marié ». Il trouve que Lionel Messi est « un grand pleurnichard » en règle générale.

« Je m’endors toujours avec la télé allumée et le lendemain matin, il se plaint toujours ». Par ailleurs, « El Kun » a révélé que « La Pulga » veut faire les choses tout de suite pour ne plus être embêté ensuite. « Par exemple, nous rentrons à l’hôtel à 19h30 et nous mangeons à 21h00. Il y a du temps », a-t-il commencé.

Messi est vraiment pointilleux

« Mais Léo est tout de suite sous la douche et prêt. Je suis là avec mon boxer et je parle au téléphone. Le temps passe et à une demi-heure du rendez-vous, il commence : ‘On mange à 21h00, dans trente minutes…’ » Agüero continue d’être sur son téléphone et le décompte du natif de Rosario se poursuit au fil des minutes.

« Il n’aime pas arriver en retard ! ». Pour sa part, le buteur de Manchester City aime bien prendre son temps. Finalement, les deux hommes n’ont pas le même caractère dans l’ensemble. Cela n’empêche pas le fait qu’ils sont très amis et complices depuis de nombreuses années.

Images de IconSport