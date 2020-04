Mercato / Barça : Messi ailleurs ? Il y croit quand même !

L’ancien président de l’Inter Milan, Massimo Moratti, croit que Lionel Messi pourrait quitter un jour le FC Barcelone.

Selon le Corriere dello Sport, Moratti a le sentiment qu’il est possible que l’attaquant argentin enfile, par exemple, le maillot de l’Inter ! Lorsqu’il dirigeait encore le club lombard, l’homme d’affaires espérait avoir une fenêtre de tir pour acter un transfert retentissant. Aujourd’hui, Massimo Moratti pense que « ce n’est pas du tout un rêve interdit ».

Il a le sentiment que les dirigeants du club lombard sont capables de faire « un effort » pour « essayer de le faire venir à l’Inter ». Malgré cela, l’ex-président de l’écurie transalpine a admis qu’il ne sait pas « si la situation actuelle peut changement positivement et négativement » lors du mercato estival. Par ailleurs, Moratti estime qu’il « ne faut pas non plus être trop opportuniste » en profitant de telle ou telle « situation ».

Messi ne devrait pas bouger, mais…

A ses yeux, cela pourrait « diviser le football ». En vue du marché des transferts, Massimo Moratti est persuadé qu’on pourrait « voir des choses assez étranges en fin de saison ». La pandémie de coronavirus donne lieu à une crise économique qui frappe de plein fouet les clubs. Du coup, il est possible effectivement qu’une ou plusieurs stars du ballon rond change d’air… alors que cela semblait impossible il y a encore quelques semaines.

A vrai dire, on a peine à croire que les dirigeants du FC Barcelone sacrifient « La Pulga ». Messi est clairement la figure de proue au Camp Nou depuis déjà un paquet d’années. Les Blaugrana n’ont aucun intérêt à se passer des services du natif de Rosario qui continue d’être performant sur les pelouses. Seule une situation économique dramatique pourrait éventuellement inciter le président Josep Maria Bartomeu à envisager de le vendre pour sauver le club. Mais nous n’en sommes pas là…

