Mercato / Barça : une Révolution dans les cartons au Camp Nou ?

Lors du prochain mercato estival, les dirigeants du FC Barcelone pourraient recruter plusieurs joueurs. Objectif : « construire une nouvelle équipe pour Messi ».

Pour le moment, il est impossible de savoir ce qui se passera concrètement au Camp Nou. Que se passerait-il si le Barça réalisait le doublé Liga – Ligue des Champions en fin de saison ? On peut penser que les décideurs de l’écurie ne dégaineraient pas souvent afin de renforcer une équipe sur le toit de l’Espagne et même de l’Europe. Si au contraire le FC Barcelone ne gagnait aucun trophée, alors il y aurait sans doute une Révolution selon le média Sport.

Cela pourrait donner lieu à « quatre signatures » importantes. Deux défenseurs et deux attaquants pourraient poser leurs valises au Camp Nou. En cas de besoin, un milieu axial pourrait venir s’ajouter à cette liste. La défaite lors du Clasico face au Real Madrid (0-2) a incité des dirigeants à analyser le pourquoi de cet échec ponctuel. « L’une des conclusions les plus partagées au sein du club est que Leo Messi était trop seul ».

Messi de nouveau avec Neymar ?

Un fiasco en fin de saison inciterait donc les Blaugrana à « travailler intensément » pour bâtir une formation « compétitive » avec comme leader Messi. Pour Sport, des gestionnaires barcelonais ne veulent « pas répéter les erreurs de ces dernières années ». Ils ne désirent donc plus recruter des joueurs qui figurent souvent « sur le banc » et qui jouent souvent « un rôle absolument secondaire ».

Après avoir manqué le coche pour Neymar l’été dernier, les Barcelonais pourraient revenir à la charge dans quelques mois. Apparemment, l’attaquant brésilien du PSG désire encore et toujours revenir au Camp Nou. Si effectivement Neymar enfilait de nouveau le maillot du Barça, il pourrait former un quatuor séduisant avec Lionel Messi, Antoine Griezmann et Luis Suarez (blessé actuellement).

Images de IconSport