Mercato / Barça : Bartomeu intervient encore sur Messi

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, est convaincu que Lionel Messi restera au Camp Nou cet été.

Marca, Sport… Bon nombre de médias espagnols s’interrogent au sujet de l’avenir de Messi. Pour eux, l’attaquant argentin a été marqué profondément par l’élimination piteuse en Ligue des Champions. En quarts de finale, les Blaugrana ont été torpillés par le Bayern Munich (2-8).

Cela a provoqué un tremblement de terre. Eric Abidal et Quique Setien ont été débarqués. Bartomeu a l’intention de procéder à une Révolution. A priori, c’est Ronald Koeman qui endossera le costume d’entraîneur en vue de la saison prochaine. Le Néerlandais aura la lourde tâche de remettre l’équipe sur des très bons rails.

Messi reste au cœur du projet

Interrogé à propos de l’avenir de Lionel Messi sur Barça TV, Josep Maria Bartomeu a répété, pour la énième fois, qu’il « veut finir sa carrière au Barça ». D’ailleurs, le natif de Rosario « l’a dit plein de fois » au fil des années. En plus de cela, Bartomeu a « parlé avec Koeman ». Le sélectionneur des Pays-Bas veut que le génie sud-américain soit « le pilier de son projet ».

Le président du FC Barcelone a rappelé également que l’Argentin est « sous contrat jusqu’en 2021 ». Histoire de rassurer un peu plus les fans, Josep Maria Bartomeu a indiqué parler « régulièrement avec lui et surtout son père ». Les deux hommes « savent qu’il y a un nouveau projet avec un nouvel entraîneur ». Bartomeu considère que Messi « reste le numéro 1 » et qu’il ne bougera pas d’un iota cet été.

