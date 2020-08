Mercato / Barça : Messi – Bartomeu, un nouvel acte programmé

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, ne lâche pas le morceau en ce qui concerne Lionel Messi.

Selon le site du journal El Mundo Deportivo, « il y aura un sommet » entre Bartomeu et Jorge Messi. « En principe », ce rendez-vous se déroulera au cours des jours qui se profilent. Lors de cet entretien, les deux hommes présenteront clairement « leurs propositions », via « une feuille de route très claire et définie », afin de trouver un arrangement.

Pour El Mundo Deportivo, le père de l’attaquant « insiste pour rechercher une sortie amicale du FC Barcelone ». Le père de Lionel Messi n’a donc pas envie de mettre un peu plus le feu au Camp Nou où l’atmosphère est devenue irrespirable. Pour sa part, Josep Maria Bartomeu « ne veut rien négocier sur une sortie ».

Messi changera-t-il d’avis ?

Le patron du club catalan lui parlera donc sans doute d’un « renouvellement » de contrat. Sur le papier, Bartomeu et Jorge Messi ne sont donc pas du tout sur la même longueur d’ondes… Pour l’heure, le natif de Rosario table sur un départ en tant que joueur libre. Les Blaugrana ne l’entendent pas de cette oreille et s’appuient sur son contrat qui expirera le 30 juin 2021. Le feuilleton Messi est encore loin d’être terminé…

