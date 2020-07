Mercato / Barça : Bartomeu sûr de lui pour l’avenir de Messi

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a calmé le jeu à propos de la superstar argentine Lionel Messi.

Rappelons que La Gazzetta dello Sport tablait, cette semaine, sur un transfert possible de Messi à l’Inter Milan. Le média italien mettait en avant notamment la détérioration des relations entre l’attaquant argentin et Bartomeu (En savoir plus). Par le biais d’El Mundo Deportivo, le président barcelonais s’est exprimé au sujet de l’avenir de « La Pulga ».

Alors que l’engagement de Lionel Messi expirera le 30 juin 2021, Josep Maria Bartomeu croit franchement qu’il ne profitera pas de sa future liberté contractuelle afin de faire ses valises. « Messi a dit à plusieurs reprises qu’il voulait prendre sa retraite et je ne doute pas qu’il prolongera. »

Messi et les… autres capitaines

A la question de savoir si ses relations avec le natif de Rosario restent ou non fluides, Bartomeu a répondu en une phrase. « Oui, j’en ai beaucoup avec les capitaines. » Autrement dit, l’homme d’affaires espagnol pense ne pas être isolé par rapport à Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets ou encore Luis Suarez.

Encore très performant cette saison (30 buts et 26 passes décisives en 42 matches), le gaucher âgé de 33 ans est incontournable au Camp Nou. Les supporters du FC Barcelone croisent les doigts afin qu’il prolonge son engagement jusqu’au 30 juin 2022. Dans le cas contraire, Messi pourrait changer d’air librement… ce qui plomberait un peu plus Bartomeu.

