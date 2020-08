Mercato / Barça : le père de Messi remet le feu aux poudres !

Selon Sport Mediaset, le père de Lionel Messi a pris une décision qui a fait ressortir la rumeur Inter Milan.

Le média transalpin assure que Jorge Messi a décidé d’aller vivre dans la ville de Milan. En fait, il n’a pas fait ce choix pour préparer le terrain en vue d’un transfert éventuel de son fils Lionel Messi à l’Inter. Simplement, le père de l’attaquant argentin du FC Barcelone a misé sur « la capitale lombarde pour des raisons fiscales ». A ses yeux, il y a trop d’impôts à payer en Espagne.

Mais pour Sport Mediaset, certains dirigeants du club lombard croient toujours qu’ils arriveront à attirer Lionel Messi au Stade Giuseppe Meazza. Ils misent sur « une série de sponsors majeurs ». Histoire de « structurer l’opération » qui serait, bien évidemment, stratosphérique tant au niveau du salaire que de l’indemnité de transfert à verser au FC Barcelone.

Messi joue la montre au Camp Nou

Rappelons que le contrat de Messi au Barça expirera le 30 juin 2021. « La Pulga » a pris l’habitude de signer des engagements d’un an au sein du club catalan. Histoire de pouvoir garder sa liberté… au cas où. Jusqu’à présent, Lionel Messi n’a pas clamé haut et fort son envie de changer d’air. Mais Sport Mediaset rappelle qu’il n’a pas broyé non plus, en tout cas publiquement, la rumeur Inter Milan…

Images de IconSport