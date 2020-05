Mercato / Barça : un club ne lâche pas le morceau pour Messi

Les dirigeants du club des Newell’s Old Boys (Argentine) rêvent encore et toujours d’obtenir la signature de Lionel Messi (FC Barcelone).

On peut les comprendre… En effet, l’attaquant argentin a dit et répété qu’il aimerait bien finir éventuellement sa carrière au sein de cette écurie. Natif de Rosario, Messi pourrait boucler la boucle au sein du Championnat d’Argentine au sein duquel il n’a jamais évolué. Lors d’un entretien relayé par Late FM, le vice-président du club des Newell’s Old Boys, Cristian d’Amico, a déclaré qu’il s’accrochait au rêve Lionel Messi.

Pour lui, c’est même le rêve de « tous les Argentins » de voir la superstar du FC Barcelone s’exprimer un jour au pays. « Messi viendra à Newell’s s’il décide de quitter le Barça », a-t-il souligné. Honnêtement, d’Amico a reconnu n’avoir « aucun contact avec Messi » étant donné qu’il ne veut « pas le déranger » à ce stade de sa carrière.

L’atout Tapia pour avoir Messi

Pour faciliter les choses, dans le futur, le vice-président des Newell’s Old Boys a indiqué qu’il compte sur… la Fédération argentine de football. Il est persuadé que le patron de l’AFA, Claudio Tapia, pourra « aider » le club étant donné qu’il est « très proche de Messi ». Mais jusqu’à nouvel ordre, l’attaquant génial n’envisage pas du tout de tourner le dos au Barça.

Âgé de 32 ans, l’Argentin a disputé 31 matches toutes compétitions confondues cette saison. Toujours indispensable au Camp Nou, Lionel Messi a inscrit 24 buts et 16 passes décisives pour le compte de l’équipe barcelonaise. Rappelons que son contrat catalan expirera le 30 juin 2021. Un départ n’est pas du tout à l’ordre du jour pour « La Pulga » qui a encore beaucoup de choses à apporter au FC Barcelone.

Images de IconSport