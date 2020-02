Mercato / PSG : Messi envoie un missile pour Neymar !

L’attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi, pense que son ami Neymar (PSG) désire toujours revenir au Camp Nou.

Au cours du dernier mercato estival, l’international brésilien avait fait le forcing afin de pouvoir signer au Barça. Mais les dirigeants du PSG n’avaient pas reçu, en provenance du club catalan, une offre financière séduisante. Résultat, Neymar était resté au Parc des Princes après un marché des transferts très animé. Lors d’une interview relayée par El Mundo Deportivo, Messi a encensé son ami auriverde du PSG. « Je l’ai dit plusieurs fois. Au niveau sportif, Ney est l’un des meilleurs du monde. J’adorerais qu’il revienne. (…) Neymar est à un grand niveau. »

« En Ligue des Champions, il a encore marqué (contre Dortmund, défaite 1-2 de Paris). C’est un joueur différent », a insisté « La Pulga ». A propos de son départ au PSG lors du mercato estival 2017, Lionel Messi a déclaré qu’il comprenait la réaction de bon nombre de fans du FC Barcelone. En clair, ces derniers ont été déçus de l’attitude de Neymar qui avait tout mis en œuvre afin de pouvoir partir. Du coup, son retour potentiel n’est pas de nature à les emballer…

Messi avait été déçu par Neymar

« Il est normal que les gens le voient de cette façon à cause de la façon dont il était parti. Cela m’avait aussi dérangé à l’époque. Nous avions essayé de le convaincre de ne pas le faire. Mais au final, nous voulons tous gagner et avoir le meilleur. Comme je l’ai déjà dit, il est l’un des meilleurs et nous a apporté beaucoup sur le terrain. » Au final, Messi a déjà pardonné cela à Neymar. Ensuite, le gaucher a laissé entendre que le Brésilien était chaud bouillant à l’idée d’enfiler, de nouveau, le maillot du Barça le plus vite possible !

« Il a vraiment hâte de revenir et a toujours semblé être désolé. Il a fait beaucoup pour revenir (l’été dernier, ndlr). » Lionel Messi a précisé que c’était « la première étape pour essayer d’y arriver ». Au final, on peut s’attendre à ce que « Ney », son père et ses conseillers remettent le couvert en fin de saison. Il serait fort surprenant que le mercato estival, de cette année 2020, soit calme en ce qui concerne le natif de Mogi das Cruzes… Les décideurs du PSG ne peuvent pas dormir sur leurs deux oreilles surtout suite à cette intervention brûlante de Messi !

Images de IconSport