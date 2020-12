Milan : Ibrahimovic explique le secret de la réussite

Meilleur buteur de Serie A avec 10 buts, l’attaquant de 39 ans Zlatan Ibrahimovic explique sa réussite et celle de l’AC Milan.

Hasard ou coincidence, l’AC Milan a franchi un cap depuis que Zlatan Ibrahimovic a rejoint ses rangs en janvier 2020. Au point même de caracoler en tête de Serie A cette saison avec 7 victoires et 2 nuls en 9 matchs, et 5 longueurs d’avance sur son dauphin l’Inter Milan. Le Suédois dira probablement que c’est tout sauf un hasard… Il aurait sans doute raison. En effet, son apport a contraint tous les joueurs rossoneri à une plus grande rigueur et exigence.

Ibrahimovic met beaucoup de pression sur ses coéquipiers

« Quand je joue, j’amène mon caractère, ma personnalité et ma qualité sur le terrain. Je mets beaucoup de pression sur mes coéquipiers, j’essaye de tirer le maximum de chacun d’entre eux. Certains le prennent bien, d’autres moins, d’autres ne le supportent toujours pas. Ils rencontrent des difficultés parce qu’ils jouent à un niveau élevé seulement quand c’est nécessaire. Moi, je décide que nous devons le faire tous les jours », a expliqué l’ancien Parisien sur le site de l’UEFA.

« Pour moi, tu joues comme tu t’entraînes. Que tu sois jeune ou vieux, je te mets la même pression car si tu es à Milan, c’est qu’il y a une raison. Mais en dehors du terrain, si tu es jeune, je te parle et te traite différemment. Le comportement n’est pas le même par rapport aux anciens mais sur le terrain, ce sont tous les mêmes », a ajouté l’attaquant de 39 ans, toujours aussi frais mentalement et qui a soif de victoire.

Images de IconSport