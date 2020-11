Milan : le message d’Ibrahimovic aux jeunes

L’attaquant vétéran de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a une nouvelle fois été décisif dimanche face à l’Udinese.

Zlatan Ibrahimovic est incroyable. A 39 ans, l’attaquant suédois continue d’être non seulement un leader de vestiaire et de terrain, mais aussi un joueur incroyablement décisif. Il l’a de nouveau prouvé dimanche lors de la 6e journée de Serie A, avec un but et une passe décisive sur le terrain de l’Udinese (1-2). Résultat : l’AC Milan est leader du championnat avec 16 points sur 18 possibles et l’ancien Parisien est en tête du classement des buteurs avec déjà 7 buts en 4 matchs joués.

Ibrahimovic prend toute la pression sur ses épaules

« La pression et les responsabilités, elles sont pour moi. Pas pour les autres. Ils doivent juste travailler et y croire. Les autres jeunes ne doivent pas ressentir la pression. C’est moi qui la prends sur mes épaules. Cette équipe a toujours envie de travailler, les jeunes ont une faim incroyable », a lancé Ibrahimovic au micro de DAZN.

Depuis son arrivée à Milan, le Suédois a marqué 19 buts et délivré 7 passes décisives en 27 matchs ! Pas mal pour un joueur que l’on disait fini après sa grave blessure à un genou en avril 2017, et qui semblait parti en pré-retraite à Los Angeles quelques mois plus tard. Depuis cette blessure, l’ancien leader du PSG a marqué 72 buts et délivré 25 passes décisives en 85 matchs toutes compétitions confondues avec Los Angeles puis Milan. Hallucinant…

