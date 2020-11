Mort de Maradona : Messi et Ronaldo également marqués

Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) ont réagi suite au décès de Diego Maradona.

Par le biais des réseaux sociaux, l’Argentin et le Portugais ont rendu un bel hommage à la légende absolue du foot argentin. Pour Messi, « c’est un jour très triste pour tous les Argentins ». Aux yeux de l’attaquant du Barça, Maradona « nous quitte »… « mais ne disparaît pas ».

En effet, Lionel Messi considère « qu’El Pibe de Oro » est tout simplement « éternel ». Pour sa part, le gaucher « pense à tous les beaux moments passés avec lui ». Au passage, il a adressé ses « condoléances à toute sa famille et à ses amis ». Pour conclure, Messi a écrit : « Repose en paix ».

Maradona ? Pour Ronaldo, « un éternel génie » !

Parmi toutes les réactions marquantes, on retient aussi celle de Ronaldo. La superstar de la Juventus a dit « adieu à un ami » tandis que « le monde dit adieu à un éternel génie ». Pour « CR7 », Diego Maradona est « l’un des meilleurs » footballeurs « de tous les temps ». Pour le Portugais, « El Pibe de Oro » était « un magicien hors pair » sur le terrain.

Le natif de Funchal juge que l’Argentin « part trop tôt ». Toutefois, « il laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé ». Tout comme Messi, Ronaldo a écrit : « Repose en paix, crack. On ne t’oubliera jamais ». Il est clair que tous les amoureux de football ne pourront pas publier Maradona qui était un footballeur et un personnage hors normes.

Images de IconSport