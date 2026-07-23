Naples ouvre la porte à un départ de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec Naples. Alors que son avenir semblait scellé, le directeur sportif du club italien, Giovanni Manna, a laissé entendre qu’un départ de l’attaquant belge restait envisageable durant ce mercato estival.

Une déclaration qui relance immédiatement les spéculations autour de l’ancien buteur de Chelsea, de l’Inter Milan et de l’AS Rome.

🇧🇪 Romelu Lukaku could still leave Napoli this summer. “We need to meet and evaluate his situation when Rom returns from holidays”, says director Giovanni Manna. 18 juillet 2026

Naples attend le retour de Lukaku

Interrogé sur l’avenir de son avant-centre, Giovanni Manna n’a pas fermé la porte à un transfert.

« Nous devons nous rencontrer et évaluer sa situation lorsque Rom reviendra de vacances. »

Une prise de parole volontairement prudente, mais qui confirme que l’avenir de Romelu Lukaku sera discuté dans les prochaines semaines entre le joueur et les dirigeants napolitains.

Un dossier qui pourrait animer la fin du mercato

À 33 ans, Lukaku demeure l’un des attaquants les plus expérimentés du football européen. Malgré un statut important à Naples, plusieurs clubs continuent de suivre sa situation, conscients que son profil peut encore apporter beaucoup dans un effectif visant les premières places.

La réunion annoncée par Giovanni Manna devrait permettre de clarifier les intentions du joueur et celles du club. Si aucune décision n’a encore été prise, Naples n’exclut donc pas un départ avant la fermeture du marché des transferts.

Le feuilleton Lukaku pourrait ainsi devenir l’un des dossiers à suivre de cette fin de mercato en Serie A.