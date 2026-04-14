Newcastle : Eddie Howe va-t-il tenir jusqu’à la fin de la saison ? 

En difficulté en Premier League, Newcastle traverse une période compliquée. Malgré les critiques, les dirigeants continuent de soutenir Eddie Howe jusqu’à la fin de la saison.

Le climat est tendu à Newcastle, mais la direction ne panique pas. Battus sur la pelouse de Crystal Palace (2-1) après avoir été renversés en fin de match, les Magpies continuent de s’enfoncer au classement. Avec une 14e place et déjà 14 défaites en 32 journées, le club du nord de l’Angleterre est loin de ses ambitions européennes.

Dans ce contexte, Eddie Howe se retrouve logiquement sous pression. L’entraîneur anglais, en poste depuis novembre 2021, traverse sa période la plus délicate depuis son arrivée. Les critiques se multiplient, notamment en raison d’un manque de constance et d’une incapacité à sécuriser les résultats.

Un soutien maintenu en interne

Malgré ces turbulences, Newcastle n’envisage pas de changement immédiat sur son banc. Selon les informations de The Athletic, les dirigeants ont décidé de maintenir leur confiance en Eddie Howe jusqu’à la fin de la saison. Une manière de privilégier la stabilité, alors que le club reste encore mathématiquement en course pour se rapprocher des places européennes.

Le board des Magpies prévoit toutefois de faire un point complet cet été. L’avenir du technicien de 48 ans dépendra alors du bilan global de la saison et de la dynamique du groupe.

Pour Eddie Howe, les prochaines semaines s’annoncent décisives. S’il veut conserver son poste, il devra inverser rapidement la tendance et redonner de l’élan à une équipe en perte de repères. À Newcastle, la patience existe… mais elle n’est pas infinie.