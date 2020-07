Mercato / Barça : le club a eu chaud pour Neymar, mais…

Les dirigeants du FC Barcelone craignaient de devoir verser une somme astronomique à un club brésilien au sujet de Neymar (PSG).

Bien avant d’enfiler le maillot du PSG, l’attaquant avait été transféré du FC Santos au Barça lors du mercato estival 2013. A l’époque, les Blaugrana avaient déboursé 88,2 millions d’euros. Il y avait eu un imbroglio sur le prix réel du transfert ou encore des indemnités versées à plusieurs parties dans cette histoire.

Résultat, les décideurs de Santos avaient porté plainte auprès de la FIFA. Ils réclamaient pas moins de… 61,295 millions d’euros (!) au FC Barcelone en guise de dommages et intérêts. Selon un communiqué publié par le club catalan, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a « rejeté intégralement la plainte de Santos ».

Le Barça grand vainqueur pour Neymar

Le TAS a estimé que « le contrat entre Santos et le joueur a été résilié suite à un accord mutuel et que le FC Barcelone n’a pas brisé celui-ci en versant au père du joueur et à la société N&N des indemnités supplémentaires ». Le Tribunal Arbitral du Sport a ajouté que « le FC Barcelone n’a pas eu de conduite frauduleuse lorsqu’il a signé un pré-contrat avec Neymar Jr ».

Idem en ce qui concernait la signature d’un « accord de transfert avec Santos ». Finalement, c’est même l’écurie auriverde qui a été condamnée ! Elle devra « payer au FC Barcelone 20.000 francs suisses ». Pour quel motif ? Eh bien tout simplement « pour combler les frais de justice ». Echec et mat donc pour le FC Santos dans cette histoire qui a duré pendant… 7 ans.

Images de IconSport