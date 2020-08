Mercato / PSG : le Barça a pris une décision forte pour Neymar !

Les dirigeants du FC Barcelone ont décidé de faire une croix définitive sur le recrutement de Neymar (PSG)… cet été.

Pour s’en convaincre, il suffit de prendre en compte la dernière déclaration, à propos de l’attaquant brésilien du PSG, de Josep Maria Bartomeu. Le président du Barça a confié via Sport que « dans cette situation, c’est irréalisable ». D’une part, l’indemnité de transfert à débourser pour déloger Neymar est bien trop élevée. D’autre part, « le PSG ne veut pas non plus le vendre ».

Bartomeu pense, sur ce point, que « c’est normal car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde ». Le patron du club catalan a rappelé que les Blaugrana avaient « fait de gros efforts » lors du mercato estival 2019 pour obtenir la signature de Neymar. Mais pour ce qui est de celui de cette année, « il n’y aura aucune tentative » étant donné que les signaux ne sont pas du tout favorables.

Neymar et la crise économique

Pour justifier cela, Josep Maria Bartomeu a mis en avant le fait que les Barcelonais ont dû revoir leur copie au niveau financier. En effet, la crise économique déclenchée par la pandémie de coronavirus a fragilisé le FC Barcelone. Pour Bartomeu, l’écurie catalane aura « sûrement 30% de moins » au niveau des entrées d’argent anticipées pour la saison 2020/2021.

Pour lui, cette crise n’est peut-être pas terminée… « Si la situation pandémique ne s’améliore pas, il n’y aura pas de public, pas de musée, pas de magasin et l’argent continuera d’être perdu. Cela nous oblige à être très rigoureux dans la gestion. Nous devons revoir quels investissements sont essentiels et lesquels peuvent attendre. Vous devez vous adapter », a-t-il insisté.

