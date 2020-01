PSG : Neymar fait un aveu qui ne passe pas inaperçu

Par le biais du média O Globo, Neymar (PSG) a admis aisément avoir galéré durant une grande partie de l’année 2019.

L’attaquant parisien a déclaré que cette dernière a été « très difficile » pour lui et « à tous points de vue ». Autrement dit, « tant sur le plan professionnel que personnel ». Rappelons que l’international brésilien a dû composer avec des blessures sérieuses. Par ailleurs, il a vécu un mercato estival très mouvementé. Alors qu’il voulait ardemment retourner au FC Barcelone, Neymar était resté coincé au PSG. Après la fin du marché des transferts, le natif de Mogi das Cruzes avait été pris en grippe au Parc des Princes.

Les supporters lui reprochaient son attitude afin d’essayer de quitter le club de la capitale française. Enfin, Neymar avait dû aussi composer avec une affaire de viol présumé. Cela avait terni fortement sa réputation. Avec le recul, la superstar du Paris Saint-Germain a estimé que 2019 était « une année d’apprentissage, avec de nombreux rebondissements ». Neymar a dû « surmonter » des « épreuves » et de nombreux « revirements ». Forcément, « Ney » « espère que 2020 sera meilleure » pour lui.

Neymar veut propulser le PSG au sommet

Aujourd’hui, le joueur âgé de 27 ans n’a plus l’air de songer sérieusement à l’idée de tourner le dos au PSG (En savoir plus). Il ambitionne de « gagner » tout ce qui est possible « avec le PSG et la Seleção ». Ses deux grands objectifs sont donc d’atteindre « la finale de la Champions League » et de « remporter à nouveau la Copa America ». Neymar a la conviction profonde que l’équipe parisienne est plus compétitive pour briller de mille feux en C1. « C’est possible. Depuis que je suis ici, c’est l’année où nous avons été les mieux préparés, les plus forts sur tous les plans. »

« Ney » a promis que lui et ses coéquipiers « feront tout pour » triompher sur la scène européenne cette saison. Forcément, l’attaquant sait qu’il faudra « évidemment être là au moment décisif ». Cela vaudra pour lui (aucune blessure + top de sa forme) et ses partenaires. Lors de l’exercice précédent, le PSG était tombé de haut contre Manchester United en 8es de finale de la Ligue des Champions (1-3, 2-0). Dans quelques semaines, ils défieront le Borussia Dortmund à ce stade de la compétition européenne.

Images de IconSport