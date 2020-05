Mercato / PSG : un gros coup de bambou pour Neymar !

L’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien, s’est exprimé au sujet de Neymar (PSG) qui est ciblé par le club catalan.

L’été dernier déjà, les Blaugrana avaient tenté de déloger l’attaquant du PSG. Mais à l’époque, ils n’avaient pas réussi à convaincre les dirigeants parisiens de vendre le Brésilien. Aujourd’hui, on peut penser que le président Josep Maria Bartomeu et consorts rêvent toujours d’acter la venue de Neymar.

Pour sa part, Quique Setien est plutôt pessimiste sur ce point. Par le biais de La Gazzetta dello Sport, le coach du Barça a déclaré qu’il « ne pense pas que quelqu’un peut dépenser autant aujourd’hui ». Autant, c’est à dire 150 voire même 200 millions d’euros pour valider le transfert de Neymar.

Neymar et le changement en cours

A cause de la pandémie de coronavirus, une crise économique sans précédent est en cours aux quatre coins de la planète. Setien est convaincu que cette dernière va changer beaucoup de choses et notamment sur le plan footballistique. Pour lui, « beaucoup de petits clubs sont pris à la gorge ». Il juge que certains d’entre eux « vivent à la limite » et se sont retrouvés « en crise dès la première secousse ».

Même si le FC Barcelone est mieux armé économiquement (sur le papier en tout cas…), le technicien est convaincu que « le football vit à un rythme qui est hors de contrôle ». Par conséquent, il a du mal à imaginer qu’un club débourse une somme folle pour s’offrir Neymar ou une autre superstar cette année.

