Mercato / PSG : Neymar avait tout caché au Barça !

Lors du mercato estival 2017, l’attaquant Neymar avait vraiment bien caché son jeu avant de signer au PSG.

Lors d’un entretien diffusé par El Mundo Deportivo, l’ancien vice-président du Barça, Jordi Mestre, s’est exprimé à ce sujet. Pour lui, Neymar avait dissimulé pendant très longtemps son envie de filer au PSG. « A cette époque, personne ne savait qu’il partirait parce qu’il n’en avait parlé à personne au club. Un ancien joueur très important m’a avoué que personne dans l’équipe ne le savait non plus. »

Même son ami Lionel Messi n’était pas du tout au courant du désir de « Ney » de relever le défi parisien. « Leo l’a reconnu publiquement plus tard. ». Lorsque Neymar ne pouvait plus se cacher, « les jours ont été très intenses à ce sujet ». Négociations, rumeurs… Le Brésilien était clairement au cœur de l’actualité footballistique au cours du mercato estival 2017.

Neymar a vite regretté son choix…

Quelques temps après son transfert XXXL au PSG (222 millions d’euros), Neymar avait fait machine arrière. En clair, l’attaquant avait « vite pleuré de regret » au sujet de son départ à Paris. A plusieurs reprises, l’attaquant avait fait part de « son désir de revenir » au Camp Nou le plus vite possible. On peut attester de cela vu le déroulement du dernier marché des transferts estival.

A l’issue de la saison passée, Neymar voulait ardemment enfiler de nouveau le maillot du FC Barcelone. Mais les dirigeants du club catalan n’avaient pas réussi à le déloger. En effet, les décideurs du PSG n’avaient pas été emballés par leurs propositions diverses. Aujourd’hui, « Ney » reste donc ancré au PSG où son contrat expirera seulement le 30 juin 2022.

Images de IconSport