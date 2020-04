Mercato / PSG : garçon difficile, tricheur… Neymar se fait exploser !

L’ancien sélectionneur de la Roja, Vicente del Bosque, n’a pas été tendre avec Neymar (PSG) au cours d’une interview.

Lors de cet entretien relayé par El Mundo Deportivo, l’ex-technicien espagnol a déclaré que Neymar est « un garçon difficile » à gérer. Pour Del Bosque, l’attaquant brésilien « n’est pas un bon exemple ». Il n’aime pas son attitude sur le terrain. « Pour moi, il est génial en tant que joueur. Si vous me demandez de dire le top 5 mondial, il est en sécurité sur ma liste. »

« Mais sur le terrain, il essaie de tricher. Il fait beaucoup semblant » Par ailleurs, Vicente del Bosque n’a pas du tout apprécié « comment il a quitté Barcelone » . Rappelons que Neymar, son père et ses conseillers avaient fait le forcing afin de pouvoir filer au PSG. Aujourd’hui, le natif de Mogi das Cruzes regrette son choix et désire retourner au Barça le plus vite possible.

Neymar et le soutien des Blaugrana

Au Camp Nou, plusieurs joueurs ont milité publiquement pour le retour de Neymar. On pense bien entendu à ses amis Lionel Messi ou encore Luis Suarez. L’Argentin et l’Uruguayen seraient aux anges s’ils avaient la possibilité de rejouer avec « Ney » la saison prochaine. Pour Del Bosque, ce n’est sûrement pas aux joueurs barcelonais de faire la loi en matière de transferts.

« Ce sont les clubs qui doivent décider qui doit signer ou pas. Il ne faut pas faire attention à ce que disent les joueurs. Il y a des directeurs sportifs et des secrétaires techniques. Il est très difficile pour un footballeur de dire du mal d’un autre footballeur qui a été son partenaire. Je ne me souviens de presque personne. » Sur ce point, difficile d’être d’accord avec Vicente del Bosque. Les règlements de comptes entre anciens coéquipiers, même après plusieurs années, sont quand même très courants…

