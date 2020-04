Mercato / PSG : un agent lâche une info XXL sur Neymar

L’agent Wagner Ribeiro s’est exprimé à propos de Neymar (PSG) en vue du prochain mercato estival.

On sait que l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain privilégie le fait de retourner au FC Barcelone. Neymar aimerait bien rejouer avec ses amis Lionel Messi et Luis Suarez au Camp Nou. Mais on se demande si les Blaugrana pourront déloger le natif de Mogi das Cruzes cet été. La crise économique, liée à la pandémie de coronavirus, pourrait empêcher ces derniers de valider un transfert astronomique.

Pour Ribeiro, il ne faut pas exclure une… autre destination potentielle pour Neymar. L’agent a confié être « allé plusieurs fois à Madrid » via ESPN. En effet, « l’objectif de Florentino Pérez » – qui est le président du Real – était clairement « de recruter Neymar ». Wagner Ribeiro a précisé qu’il a discuté avec l’homme d’affaires espagnol « l’année dernière » durant le mois de « mai ».

Pérez était chaud pour Neymar

Lors de cet entretien, Pérez lui avait indiqué qu’il « rêvait » tout simplement « d’attirer Neymar » au Stade Santiago Bernabeu. Histoire de s’offrir une superstar du football mondial et au passage de damer le pion au rival barcelonais. La question est de savoir si Florentino Pérez tentera, ou non, de déloger « Ney » pendant le prochain marché des transferts. Cas échéant, le bras de fer Real – Barça pourrait être terrible.

Images de IconSport