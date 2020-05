Mercato / PSG : Neymar partant ? Un coéquipier s’exprime

Le milieu de terrain Leandro Paredes (PSG) est plutôt confiant en ce qui concerne le futur de Neymar.

Bon nombre de supporters du Paris Saint-Germain s’interrogent à propos de Neymar. En effet, ils se demandent si l’attaquant brésilien va quitter, ou non, le club de la capitale française lors du mercato estival. On sait que Neymar a très envie de retourner au FC Barcelone. Histoire notamment de rejouer avec ses grands amis Lionel Messi et Luis Suarez.

Tout au long de cette saison 2019/2020, ces derniers et d’autres Blaugrana ont vanté ses mérites. Objectif : faire savoir qu’ils verraient d’un très bon œil le come-back de Neymar au Camp Nou cet été. Le feuilleton qui avait donné lieu à son départ mouvementé au PSG semble avoir été mis de côté au Barça.

Paredes optimiste pour Neymar

C’est une bonne nouvelle pour Neymar. Cependant, les dirigeants du PSG n’ont pas l’intention de se séparer de lui sans broncher. Seule une offre astronomique pourrait inciter les Parisiens à vendre le natif de Mogi das Cruzes pendant le marché des transferts.

Pour sa part, Leandro Paredes est confiant à propos de « Ney ». « Neymar reste avec nous », a-t-il déclaré lors d’un entretien relayé par Fox Sports Argentina. Paredes a précisé quand même qu’il n’a pas parlé « de cela avec lui ». A ses yeux, Neymar doit prendre « ses décisions tranquillement ».

Images de IconSport