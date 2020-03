Mercato / PSG : un point de règlement explosif pour Neymar

Les dirigeants du FC Barcelone auront peut-être moins de difficultés que prévu afin de déloger Neymar (PSG) lors du mercato estival. Encore que…

Selon El Mundo Deportivo, les Blaugrana semblent avoir un atout majeur entre leurs mains en ce qui concerne l’attaquant brésilien. En effet, un article de la FIFA, lié au Règlement sur le statut et le transfert des joueurs, pourrait permettre à Neymar de… « résilier son contrat avec son club » sans « motif » particulier. Sur le papier, l’ancien joueur du Barça remplit tous les critères afin de pouvoir faire cela. Premièrement, le natif de Mogi das Cruzes évoluera depuis trois ans au PSG à compter du 3 août prochain.

Deuxièmement, Neymar n’a jamais renouvelé son contrat, qui expirera le 30 juin 2022, au Parc des Princes. Troisièmement, le Brésilien a plus de 27 ans puisqu’il a fêté son vingt-huitième anniversaire le 5 février dernier. Potentiellement, « Ney » peut donc demander aux dirigeants parisiens de fixer un prix de départ (180 millions d’euros ?). Reste à savoir si lui et les Barcelonais ont intérêt à utiliser, ou non cet article. Cela pourrait détériorer un peu plus les relations entre eux et les Franciliens.

Neymar pourrait procéder autrement

En effet, le duo Al-Khelaïfi – Leonardo ne se laisserait sûrement pas faire… Sur le papier, les Blaugrana ont plutôt intérêt à renégocier normalement avec les décideurs du PSG. Le média El Mundo Deportivo précise que le Barça mise plutôt sur « la complicité de Neymar » et de ses conseillers afin d’avoir une bonne fenêtre de tir cet été. Histoire d’avoir une autre carte majeure entre les mains avant « d’aller frapper à la porte du PSG » avec une offre convenable entre les mains.

Images de IconSport