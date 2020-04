Mercato / PSG : un média remet le feu pour Neymar !

Pour le quotidien Sport, le feuilleton Neymar (PSG) reprendra forcément de plus belle lors du prochain mercato.

Ce média assure que les dirigeants du Paris Saint-Germain envisagent, de plus en plus, de céder Neymar pendant le marché des transferts. Une stratégie de vente est même « à l’étude ». Les décideurs parisiens estiment qu’il faudra remodeler en partie l’effectif. Plusieurs départs se profilent à l’horizon (Thiago Silva, Cavani, Kurzawa voire Meunier). Par ailleurs, la crise économique liée à la pandémie de coronavirus plombe le PSG.

Le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo pourraient donc miser sur un départ de Neymar. Un échange avec l’international français Antoine Griezmann (FC Barcelone) a même été évoqué récemment (En savoir plus). Au final, tout le monde serait gagnant dans cette affaire. « Ney » pourrait rejouer au Barça avec ses amis Lionel Messi et Luis Suarez.

Neymar a-t-il intérêt à agir vite ?

De son côté, Griezmann serait la superstar du club français aux côtés de Kylian Mbappé. Les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils jouent ensemble avec les Bleus. Toujours d’après Sport, les nouvelles négociations entre le PSG et le FC Barcelone devraient faire plaisir à Neymar. Le Brésilien tient absolument à faire son come-back au Camp Nou. Mais a priori, le natif de Mogi das Cruzes ne mettra pas le feu aux poudres afin de quitter le Paris Saint-Germain.

Jusqu’à nouvel ordre, Neymar veut se concentrer sur la fin de saison avec son club du moment. Objectif : continuer d’avoir un meilleur comportement et aligner des bonnes performances sur le terrain. Ce n’est pas le moment de froisser les décideurs du PSG qui ont d’autres dossiers brûlants sous le coude… Néanmoins, « Ney » continue de songer à « son départ » car « son intention de retourner au Barça » est toujours bien réelle.

Images de IconSport