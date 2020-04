Mercato / PSG : c’est mort pour Neymar, voilà pourquoi !

Aux yeux du patron de Mediapro, Jaumes Roures, un transfert de Neymar (PSG) au FC Barcelone n’est plus envisageable.

Rappelons tout d’abord que le groupe Mediapro diffusera prochainement les rencontres de Ligue 1 après avoir obtenu les droits télévisuels. Pour Roures, qui a été interrogé par l’AFP, la crise économique liée à la pandémie de coronavirus change la donne en vue du mercato estival. Il est persuadé que cette dernière empêchera les clubs « de payer des joueurs des centaines de millions d’euros ».

A ses yeux, tout ceci « sera terminé » même pour les écuries les plus riches. Jaumes Roures croit que le PSG et d’autres clubs « n’auront plus les moyens » de dépenser autant d’argent. Par ailleurs, l’homme d’affaires a ajouté que « les banques ne prêteront plus d’argent aux clubs avec la même facilité qu’avant ».

La fameuse parenthèse Neymar…

Roures considère que « c’est très positif au niveau social ». Pour lui, c’était une aberration « de payer 140, 160 millions d’euros » pour avoir un joueur de foot. A propos du cas Neymar, le patron de Mediapro juge donc que le Paris Saint-Germain « n’a plus la capacité économique de dépenser » il ne sait « combien » pendant le marché des transferts.

Jaumes Roures croit donc que son transfert est tout simplement « impossible » cette année. Il n’imagine donc pas que le Barça fasse sauter la banque pour réussir à acter la transaction. Les Blaugrana essaieront, peut-être, de proposer une somme nettement inférieure à 200 ou 150 millions d’euros. Cas échéant, ils pourraient ajouter un ou deux joueurs sur la balance pour parvenir à leurs fins.

Images de IconSport