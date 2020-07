Mercato / OM : Villas-Boas discute avec un buteur français

Lors de ce mercato estival, le nom de M’Baye Niang (Rennes) est apparu très tôt. Ce dernier a été lié d’entrée de jeu, ou presque, à l’OM.

Cet été, les dirigeants marseillais vont essayer de dénicher un attaquant axial de qualité. Auteur de 15 buts et 2 passes décisives en 36 matches, pour le compte de Rennes, Niang a un profil intéressant. D’ailleurs, le footballeur âgé de 25 ans n’a pas caché qu’il était tenté par un transfert à l’OM. D’après Le Phocéen, le coach André Villas-Boas a pour ambition de faire venir M’Baye Niang au Stade Vélodrome.

En coulisses, le Portugais « continue de s’entretenir avec l’attaquant du Stade Rennais ». Reste à savoir désormais si Marseille aura, ou non, les moyens de déloger Niang. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 12 millions d’euros. Une offre de ce calibre pourrait inciter les Rouge et Noir à le céder à l’OM. Problème : le club marseillais n’a pas vraiment les moyens de ses ambitions.

Lopez et Niang, destins liés ?

Le président Jacques-Henri Eyraud et consorts désirent dégraisser l’effectif de Villas-Boas avant de débourser de l’argent pour tel ou tel élément. Pour l’heure, Marseille a enregistré la venue de Pape Gueye (ex-Le Havre) et lorgne Leonardo Balerdi (Dortmund). En ce qui concerne l’Argentin, un prêt est à l’ordre du jour (En savoir plus).

Pour en revenir au cas M’Baye Niang, Le Phocéen précise qu’André Villas-Boas « lui aurait récemment confié que le transfert de Maxime Lopez », qui est ciblé par le FC Séville, « pourrait débloquer les fonds nécessaires pour son arrivée à l’OM » cet été. Les Andalous pourraient miser environ 8 millions d’euros, sans compter les bonus, sur le milieu axial dixit Todofichajes.

