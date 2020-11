Des nouvelles de Maradona après son hospitalisation

La légende Diego Maradona, qui vient de fêter son 60e anniversaire, a été admis à l’hôpital à Buenos Aires lundi.

Trois jours après son 60e anniversaire, Diego Maradona a été hospitalisé à La Plata, dans le sud de Buenos Aires, ont annoncé les medias locaux lundi soir. L’entraîneur de Gimnasia La Plata était apparu affaibli vendredi lors de l’hommage qui lui avait été rendu en marge du match de championnat face à Patronato (3-0). Que ses fans se rassurent, son état de santé n’est pas jugé grave à cette heure.

Un coup de fatigue mentale pour Maradona

Selon plusieurs sources concordantes, El Pibe de Oro serait victime d’un gros coup de fatigue mentale et émotionnelle. Celle-ci serait notamment liée au fait qu’il n’a pas pu fêter son anniversaire comme il l’aurait espéré, en raison des mesures appliquées en Argentine pour contenir l’épidémie de coronavirus. « Il a eu une semaine compliquée émotionnellement avec beaucoup de pression. (…) L’idée est de le laisser à la clinique jusqu’à ce qu’il récupère », a réagi le neurochirurgien Leopoldo Luque.

« Maradona est malade psychologiquement, et cela peut affecter sa santé physique. (…) Mon idée est de le garder trois jours pour le surveiller et le laisser sous contrôle. Diego va bien. S’il le veut, il s’arrêtera et partira », a-t-il ajouté. Alors que ses amis l’auraient convaincu de se rendre à l’hôpital, son ami et journaliste Daniel Arcucci a pour sa part parlé d’anémie.

Images de IconSport