OM : l’ambition de Villas-Boas pour la Ligue des Champions

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas s’est exprimé sur la campagne de Ligue des Champions de la saison prochaine.

Pour sa première saison (tronquée à cause de la crise liée au coronavirus) à la tête de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a réussi à qualifier l’équipe pour la Ligue des Champions. Une première depuis l’arrivée de Frank McCourt aux manettes. Mais pour en faire quoi ? Les Olympiens auront-ils les moyens d’y briller ou vont-ils faire un zéro pointé comme il y a quelques années ? L’entraîneur portugais, qui espère obtenir des garanties pour la saison prochaine, affiche son ambition.

Villas-Boas ambitionne les 8es, mais…

« Jouer cette compétition est déjà un prestige énorme. J’espère que toutes ces nuits au Vélodrome seront spéciales. Être deuxième ou troisième et qualifier ce club chaque année pour la Ligue des Champions, c’est notre objectif. Et évidemment y faire quelque chose. On doit faire bonne figure, c’est important aussi pour le ranking UEFA des clubs français », a ambitionné le coach marseillais.

« La Ligue des Champions est une compétition intense avec beaucoup de grands joueurs, de grandes équipes et de grands entraîneurs. J’espère que l’objectif sera de qualifier l’OM après la phase de groupes mais ça va dépendre du tirage au sort. (…) Si tu tombes dans un groupe de la mort, c’est fini. Parfois, c’est bien d’avoir une grosse équipe dans ta poule et d’avoir trois équipes qui peuvent se permettre de se faire compétition entre elles », a ajouté André Villas-Boas.

Images de IconSport