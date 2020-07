OM : le clan McCourt dénonce Ajroudi

Frank McCourt et son entourage sont agacés par les multiples prises de parole de Mohamed Ayachi Ajroudi sur son désir de racheter l’OM.

« On a chargé deux banques de travailler, je suis confiant. Si on prend des banquiers, ça veut dire qu’ils ont une tâche à remplir, et on les paie pour ça. Il faut laisser du temps au temps. Il y a toujours un vendeur et un acheteur. C’est un plaisir de faire des affaires dans le sport, on ne va obliger personne à se stresser ou à faire autrement », a confié Mohamed Ayachi Ajroudi, en réponse à ceux qui pensent que son remue-ménage autour de l’Olympique de Marseille n’est que du vent.

Le clan McCourt dénonce une campagne de déstabilisation

Si certains sont sceptiques sur les réelles intentions de l’homme d’affaires franco-tunisien, d’autres sont carrément irrités. Cela tombe mal car il s’agit du clan de Frank McCourt à qui Ajroudi escompte racheter le club. Une porte-parole du propriétaire américain a de nouveau démenti toute volonté de vente. « Il n’y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature. Le club n’est pas à vendre, il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse. Cela ressemble à une campagne de déstabilisation », s’est-elle plaint auprès de L’Equipe.

Lors de son audition devant la DNCG, Frank McCourt avait déjà réaffirmé sa volonté de ne pas vendre l’OM. De son côté, la banque fraçaise Wingate aurait été mandatée par Ajroudi pour entamer les négociations, une première approche était supposée être faite la semaine passée. Ce qui n’est pas le cas si l’on se fie aux propos de la porte-parole de l’Américain. Qui dit vrai ?

Images de IconSport