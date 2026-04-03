OM : Greenwood et Kondogbia forfaits, incertitudes en défense avant Monaco

À deux jours du choc face à Monaco, l’Olympique de Marseille devra composer avec plusieurs absences importantes notamment Greenwood. Habib Beye a fait le point sur son groupe.

L’OM avance diminué vers un rendez-vous crucial. Dimanche soir, les Marseillais se déplacent sur la pelouse de l’AS Monaco pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Un choc dans la course au haut de tableau, mais que les Olympiens aborderont avec un effectif amoindri.

En conférence de presse, Habib Beye a confirmé l’absence de Mason Greenwood. L’attaquant anglais, meilleur buteur du club cette saison, est toujours blessé et poursuit sa phase de réathlétisation. Son retour est espéré pour la semaine prochaine.

Autre coup dur pour Marseille : Geoffrey Kondogbia ne sera pas du déplacement en Principauté. Le milieu de terrain s’est blessé à la cuisse cette semaine à l’entraînement.

Une absence qui fragilise encore un peu plus l’équilibre de l’équipe, alors que l’ancien joueur de l’Atlético avait retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines.

Des incertitudes en défense

Habib Beye a également évoqué la situation de deux défenseurs. Nayef Aguerd est en phase de reprise et pourrait réintégrer le groupe, tandis que Leo Balerdi est ménagé par précaution. Sa participation reste incertaine.

Malgré ces absences, le discours reste ambitieux côté marseillais. Présent en conférence de presse, Amine Gouiri a reconnu l’importance de Greenwood, tout en assurant que l’équipe avait les ressources pour compenser.

Troisième du classement avec une courte avance sur Monaco, l’OM joue gros dans cette rencontre. Même diminués, les Marseillais devront répondre présents dans un match qui pourrait peser lourd dans la fin de saison.