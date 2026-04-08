OM : Habib Beye cambriolé en pleine période difficile

Déjà fragilisé sportivement, Habib Beye a été victime d’un cambriolage à son domicile dans la nuit de mardi à mercredi.

Les difficultés s’accumulent pour Habib Beye. Battu par l’AS Monaco avec l’OM dans un match important pour la course à l’Europe, l’entraîneur marseillais a vécu un nouvel épisode délicat hors des terrains.

Selon les informations de la presse régionale, le technicien sénégalais a été victime d’un cambriolage à son domicile situé à Fuveau, dans les Bouches-du-Rhône.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril, aux alentours de 1 heure du matin, alors que Habib Beye était absent.

Un ou deux individus se seraient introduits dans la propriété en escaladant le mur avant de forcer un volet puis une fenêtre pour pénétrer dans la maison.

Des objets de valeur dérobés

Les cambrioleurs sont repartis avec plusieurs effets personnels, notamment des articles de luxe de la marque Louis Vuitton ainsi qu’une valise remplie de vêtements.

Le préjudice exact n’a pas encore été précisé.

Alertée, la gendarmerie s’est rapidement rendue sur place afin de procéder aux premières constatations et relever d’éventuelles traces laissées par les auteurs des faits.

Une enquête a été ouverte pour tenter d’identifier les responsables.

Cet incident intervient dans une période déjà tendue pour Habib Beye. Sur le plan sportif, l’OM lutte pour accrocher une place européenne et reste sous pression après des résultats irréguliers.

Entre tensions sportives et mésaventure personnelle, la semaine s’annonce particulièrement délicate pour l’entraîneur marseillais.