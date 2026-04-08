OM : Habib Beye continue de défendre Benjamin Pavard malgré les critiques

Malgré les performances irrégulières de Benjamin Pavard, Habib Beye maintient sa confiance. L’entraîneur de l’OM insiste sur le rôle clé du défenseur dans son groupe.

Habib Beye ne lâche pas Benjamin Pavard. En difficulté depuis plusieurs semaines avec l’Olympique de Marseille, le défenseur français reste pourtant soutenu par son entraîneur, qui assume pleinemenmt ses choix.

Arrivé l’été dernier avec un statut de cadre, le champion du monde 2018 peine à enchaîner les prestations convaincantes. Mais pour Beye, pas question de l’enfoncer.

Face aux critiques, le technicien sénégalais a pris position à plusieurs reprises. Pour lui, Pavard doit s’imposer comme un leader au sein du vestiaire.

« Tous les joueurs ont un rôle à jouer en cette fin de saison. Benjamin doit être un leader par rapport à son vécu et son expérience », a-t-il notamment déclaré.

Même après l’avoir laissé sur le banc en Coupe de France, Beye a tenu à lui tendre la main, rappelant qu’il comptait sur lui pour la suite.

Un joueur toujours important selon Beye

Une semaine plus tard, l’entraîneur marseillais a insisté : « Vu sa carrière, c’est un grand joueur. Il a connu un moment de moins bien, mais il est monté en puissance. »

Il souligne notamment sa lecture du jeu et son implication, affirmant être « très content » de ce qu’il montre malgré les critiques.

Malgré ce soutien, les performances de Pavard continuent d’interroger. Face à Monaco, il a encore été en difficulté, étant directement impliqué sur le but de Folarin Balogun.

Un nouvel épisode qui a accentué la colère des supporters, de plus en plus nombreux à réclamer son départ.

La situation de Pavard a également des conséquences du côté de l’Inter Milan, son club propriétaire. Les dirigeants italiens comptaient sur une vente cet été, mais ses prestations compliquent les négociations.

À Marseille, une option d’achat existe, mais elle semble aujourd’hui incertaine.

Entre soutien affiché de son entraîneur et pression croissante autour de lui, Benjamin Pavard traverse une période charnière de sa saison.