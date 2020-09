OM : Mandanda a eu d’autres déboires après son départ de Clairefontaine

Dans quelques années, le gardien de l’OM Steve Mandanda aura de quoi raconter à ses petits enfants à propos du coronavirus…

Steve Mandanda se souviendra longtemps de sa convocation de septembre 2020 en équipe de France pour affronter la Suède puis la Croatie (ce mardi soir à 20h45) en Ligue des Nations. Deux matchs auxquels il n’aura finalement pas pu participer, la faute à un test positif intempestif au coronavirus. Et ce alors même qu’il l’avait déjà contracté trois semaines auparavant et n’était donc plus malade ni contagieux. L’affaire a copieusement agacé l’Olympique de Marseille qui a pointé la FFF et le staff des Bleus du doigt.

Les compagnies aériennes ont refusé d’embarquer Mandanda

Un traitement que le directeur sportif du PSG Leonardo vient également de leur infliger à la suite du test positif de Kylian Mbappé, renvoyé à son domicile sans même en avoir averti son club. Il y a visiblement quelque chose qui ne tourne pas rond à la Fédé et en équipe de France en ce moment… Mais revenons à notre mouton. Mandanda a donc été éjecté de la sélection à cause de traces inoffensives de virus et d’un dossier mal ficelé au moment de l’envoyer à l’UEFA.

Tout cela l’a contraint à rentrer prématurément à Marseille. Enfin, pas si prématurément, car le gardien de but olympien a mis du temps à décoller de la capitale. Selon L’Equipe, Air France et plusieurs compagnies aériennes ont refusé d’embarquer le champion du monde 2018, craignant pour la sécurité sanitaire des autres passagers de leurs avions. Au point que la FFF a finalement dû affréter un jet privé pour l’expédier dans la cité phocéenne… Cela fait beaucoup pour un malade guéri depuis deux semaines.

