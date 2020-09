OM : la Fédé reconnaît une grosse boulette avec Mandanda

La FFF a reconnu un problème de communication avec l’UEFA et d’interprétation du résultat du dépistage de Steve Mandanda.

Steve Mandanda a été contraint de quitter l’équipe de France en raison d’un test positif au coronavirus, trois semaines après avoir déjà été détecté par l’Olympique de Marseille. Guéri depuis (il avait participé au déplacement à Brest le week-end dernier), le gardien de but a été victime d’une erreur de diagnostic de la part de la FFF. Alors que le club phocéen n’a pas caché son agacement, la Fédération a réagi.

La FFF l’admet, Mandanda n’est ni malade ni contagieux

La FFF « tient à préciser que ni elle, ni le staff de la sélection ne remettent en cause le sérieux et la probité des dirigeants de l’Olympique de Marseille et de son staff médical. De façon à dissiper tout malentendu, la FFF indique que l’Olympique de Marseille a fourni aux services de la Fédération, en temps et en heure, les documents médicaux nécessaires à la convocation de Steve Mandanda pour les matches contre la Suède et la Croatie », a-t-elle écrit dans un communiqué.

« Si les tests PCR passés par Steve Mandanda ce mercredi et ce jeudi se sont révélés positifs, alors que le joueur est asymptomatique, il s’agit très certainement de traces résiduelles sans que cela ne puisse être considéré comme une réinfection ou une persistance virale. Mandanda ne doit donc pas être considéré comme malade ou contagieux », a reconnu la Fédé. Malheureusement, le dossier complet n’a pas été transmis à l’UEFA « dans le délai imparti », interdisant ainsi au gardien marseillais le voyage en Suède.

