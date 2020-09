PSG : Mbappé testé positif, Leonardo démonte la FFF et les Bleus

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé a été testé positif au coronavirus. Il a quitté le rassemblement de l’équipe de France.

Et un de plus. Après la colonie hispanophone (Keylor Navas, Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar et Mauro Icardi), au tour de Kylian Mbappé d’être testé positif au coronavirus. L’attaquant des Bleus a été renvoyé dans son foyer, il ne jouera donc pas ce mardi soir face à la Croatie en Ligue des Nations, pas plus qu’il ne pourra affronter Lens jeudi pour le compte de la 2e journée de Ligue 1 et probablement Marseille dimanche. Le directeur sportif du PSG Leonardo est furieux contre la FFF, coupable de n’avoir à aucun moment communiqué sur l’état du joueur.

Leonardo a appris que Mbappé était rentré par la presse

« Je trouve complètement inacceptable qu’on apprenne par la presse qu’un de nos joueurs est positif. Ils communiquent et renvoient le joueur chez lui, et maintenant on fait quoi ? Personne de la Fédération ne nous a communiqué ça », a-t-il déploré. « Si on a appelé Mbappé pour savoir ? Exactement. Il est chez lui et on a appris. Et maintenant c’est à nous de gérer ? C’est sûr qu’on va gérer parce qu’on tient beaucoup à lui. Mais c’est incroyable parce que tout le monde fait la morale au PSG », s’est agacé le Brésilien.

« ‘Le PSG est mal géré, personne ne comprend rien…’ Mais quand il se passe ça, c’est encore le PSG qui gère et personne ne dit rien. C’est toujours le PSG le mauvais dans l’histoire. (…) C’est un manque de respect de ne jamais communiquer avec le club. Il est en sélection mais c’est le PSG qui le paye », a-t-il rappelé. A-t-il pu au moins s’entretenir avec Didier Deschamps ? « On n’a parlé avec personne. On n’a parlé qu’avec Mbappé. C’est nous qui avons fait pression à la FFF et qui avons donné notre état d’esprit. C’est inacceptable », a insisté Leonardo très remonté.

