OM : Stéphane Richard sera le nouveau président délégué

L’Olympique de Marseille a enfin trouvé son successeur pour le poste de président, suite au départ de Pablo Longoria. Selon les informations de La Provence, c’est Stéphane Richard, l’ex-président-directeur général d’Orange, qui sera nommé président délégué du club phocéen.

À 64 ans, Stéphane Richard apportera une nouvelle dynamique à l’OM, un club qu’il connaît bien, notamment à travers son rôle au sein du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille. Contrairement à Pablo Longoria, l’ex-directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde au ministère de l’Économie n’a pas un passé direct dans le football. Il arrive donc avec une vision différente du rôle de président du club, ce qui pourrait bien changer le rythme et les priorités du projet olympien.

La passation de pouvoir

Ce vendredi 11 avril, Richard prendra officiellement la parole lors d’une conférence de presse au Vélodrome. Ce sera l’occasion pour lui de présenter ses premières idées et de se confronter à l’accueil des supporters, dans un moment délicat pour l’OM qui doit redresser la barre après une série de contre-performances.

Ce changement de président arrive à un moment critique pour l’OM, avec des résultats mitigés en Ligue 1 et des tensions dans l’équipe. L’entraîneur de l’OM, Habib Beye, reste fidèle à son groupe et continue de défendre certains joueurs malgré les critiques, comme Benjamin Pavard, dont l’avenir à l’OM est incertain.

Le club se prépare donc à une nouvelle phase sous la direction de Stéphane Richard, avec l’espoir de redresser la situation sur le terrain et de stabiliser la gestion du club en vue des prochaines saisons.