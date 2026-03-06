OM – Toulouse : Pape Demba Diop ciblé par des insultes racistes, son club réagit

La qualification de Toulouse FC pour les demi-finales de la Coupe de France face à Olympique de Marseille aurait dû être un moment de fête. Mais pour Pape Demba Diop, la soirée s’est rapidement transformée en cauchemar.

Auteur de son tir au but lors de la séance décisive mercredi au Vélodrome, le milieu sénégalais de 22 ans a ensuite célébré la qualification en reprenant le geste signature du rappeur marseillais Jul. Un geste qui n’a pas été du goût de certains supporters frustrés, lesquels ont déversé une vague d’insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Face à cette situation, le joueur a lui-même partagé l’un des messages reçus, particulièrement violent, sur Snapchat. Très vite, le club toulousain est monté au créneau pour dénoncer ces attaques.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le TFC a apporté son soutien total à son joueur :

« À la suite de la rencontre d’hier soir, Pape Demba Diop a été la cible de messages racistes sur ses réseaux sociaux. L’ensemble du club et de sa communauté tiennent à lui exprimer leur plein soutien face à ces attaques intolérables et totalement inadmissibles. »

Prêté cet hiver par le RC Strasbourg, le milieu sénégalais s’est rapidement imposé dans l’entrejeu des Violets. Et ironie du calendrier, il pourrait retrouver l’OM dès ce week-end en Ligue 1.

Un nouveau match sous tension qui interviendra alors que Toulouse affrontera RC Lens en demi-finale de la Coupe de France le 22 avril.