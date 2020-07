Mercato / OM : Eyraud recrute, les insultes pleuvent encore… (officiel)

Le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a trouvé l’homme qui l’épaulera en tant que directeur général délégué. Il s’agit de Hugues Ouvrard.

Après avoir officié dans divers domaines (médias, jeux vidéos…), au sein d’entités variées (Canal+, Omtv, SFR, Electronic Arts ou encore Microsoft), Ouvrard débarque au Stade Vélodrome. L’information a été officialisée sur le site web de l’OM. Via ce dernier, on apprend que l’arrivée de Hughes Ouvrard « coïncide avec le démarrage de la deuxième phase de développement du club. » Après avoir « bâti de nouvelles fondations autour d’ambitions sportives élevées, d’infrastructures de premier plan et d’une formation redéployée », l’Olympique de Marseille doit désormais « continuer de grandir en se reposant sur un modèle économique pérenne ».

Eyraud croit avoir fait un bon coup

En guise de réaction, à propos de la nomination d’Ouvrard, Jacques-Henri Eyraud a vanté ses qualités qui, selon lui, sautent aux yeux. « Manager très expérimenté, maîtrisant les relations internationales, la gestion et le développement de marques fortes, Hugues est doté d’une excellente vision stratégique. Il saura fédérer les équipes et les guider dans la réalisation de leur plans d’actions. Sa proximité historique avec l’univers du football sera certainement un grand atout », a-t-il souligné.

Puis Hughes Ouvrard s’est exprimé à propos de sa venue à l’OM à ce stade de sa carrière. « J’ai quasiment démarré ma carrière professionnelle à Marseille avec l’OM et j’y ai conservé des attaches. Retrouver le club 20 ans plus tard est un grand honneur et une opportunité unique à un moment clef de son développement. Durant ces 20 années, c’est la passion qui a guidé mes choix professionnels et je suis toujours resté en contact étroit avec le monde du football. »

Ouvrard et Eyraud ciblés…

La nuit dernière, des murs du centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus ont été tagués. On pouvait notamment lire : « Head of zebi », « JHE démission ! », « Ouvrard t’es mort » ou encore « Ici c’est pas Paris ». Certains individus ne sont donc pas satisfaits de la nomination de Hughes Ouvrard au Stade Vélodrome. Surtout, ils en veulent toujours à Eyraud (gestion financière, communication…) dont le départ est réclamé par une bonne partie des supporters phocéens.

