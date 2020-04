Mercato / PSG : une information renversante sur Pogba et Di Maria

Selon Calciomercato, les dirigeants du PSG aimeraient bien pouvoir s’appuyer sur Paul Pogba (Manchester United) la saison prochaine.

Souvent blessé lors de cet exercice 2019/2020, le milieu de terrain conserve une bonne cote sur le marché des transferts. Des clubs comme le Real Madrid et la Juventus Turin lorgnent Pogba. A Santiago Bernabeu, l’entraîneur Zinedine Zidane considère encore et toujours que son compatriote français est une priorité en matière de recrutement.

A en croire Calciomercato, le PSG est aussi à l’affût en ce qui concerne Paul Pogba. Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient proposer une somme d’argent, dont le montant n’a pas filtré, et… en prime deux joueurs sur la balance. Ces derniers pourraient être Julian Draxler et Angel Di Maria d’après le média italien.

Très surprenant pour « El Angelito »…

A vrai dire, on peut comprendre que les Franciliens essaient de refourguer l’international allemand. Draxler ne fait pas l’unanimité au PSG depuis son arrivée. Sous les ordres de Thomas Tuchel, l’ex-footballeur du VfL Wolfsburg a clairement le statut de remplaçant. En revanche, le son de cloche est différent pour Angel Di Maria.

On imagine mal que le Paris Saint-Germain l’expédie à Manchester United. D’une part, l’ailier argentin est très performant cette saison (11 buts et 21 passes décisives en 37 matches). D’autre part, « El Angelito » a été traumatisé par son passage à… Old Trafford. Il n’accepterait certainement pas de retourner à MU.

