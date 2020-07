Mercato / MU : une volte-face importante pour Pogba

Le milieu de terrain Paul Pogba (Manchester United) semble avoir revu sa copie à propos de son avenir.

D’après le Daily Mail, l’international français « souhaite ouvrir des pourparlers avec Manchester United pour un nouveau contrat ». Rappelons que l’engagement dont il dispose actuellement expirera le 30 juin 2021 et qu’il comporte une année de rab éventuelle en option. Il y a encore quelques temps, Pogba était tenté par un départ d’Old Trafford. Mais l’ancien joueur de la Juventus Turin a changé d’avis pour deux raisons majeures. D’une part, le natif de Lagny-sur-Marne se régale aux côtés de Bruno Fernandes dans l’entrejeu.

Le Portugais a apporté un gros plus à l’équipe mancunienne depuis son arrivée en janvier dernier. D’autre part, Paul Pogba sent que l’équipe de Manchester United s’améliore vraiment sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer. Il pense donc que les Red Devils joueront un rôle majeur, en Premier League et peut-être en Ligue des Champions (en cas de qualification…), la saison prochaine.

Pogba « décevrait » sans doute Zidane…

Au Real Madrid, l’entraîneur Zinedine Zidane veut pouvoir s’appuyer sur Pogba depuis belle lurette. Les deux hommes entretiennent une très bonne relation. Si finalement son compatriote choisissait de rempiler à Manchester United, Zidane serait sans doute très déçu. De son côté, Solskjaer a fait part de son optimisme au sujet d’une prolongation de contrat pour Paul Pogba.

« Bien sûr, nous voulons garder les meilleurs joueurs du club. J’espère que nous pourrons faire quelque chose. Je sais que depuis que Paul est revenu (de sa grave blessure, ndlr), il va de mieux en mieux. Il aime son football. Voyons où cela nous mènera », a confié le coach norvégien.

Images de IconSport