Mercato / MU : Solskjaer met un taquet à Raiola pour Pogba

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a décidé de marquer son territoire à propos de Paul Pogba.

Récemment, l’agent Mino Raiola a critiqué le club anglais. Le conseiller a déclaré qu’il s’inquiétait à propos de la capacité de MU à remporter des titres majeurs au cours des saisons à venir. Puis Raiola avait embrayé, lors d’une autre interview, en indiquant qu’il n’expédierait aucun de ses autres clients à Old Trafford. L’agent avait laissé entendre que l’écurie britannique était déconnectée « de la réalité ».

A ses yeux, cela aurait ruiné des joueurs de légende comme « Maradona, Pelé et Maldini ». Pour Solskjaer, Mino Raiola a franchi la ligne rouge en disant tout cela. « Je peux en parler à Paul. Il est notre joueur et les agents sont embauchés par des footballeurs, pas l’inverse », a souligné le coach norvégien de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer a précisé que ce qui se dira entre lui et Pogba restera entre eux.

Pogba doit d’abord se soigner

« Je n’ai pas à vous en parler (aux journalistes, ndlr), a-t-il insisté. A propos de l’avenir du champion du monde français, le technicien mancunien a indiqué qu’il ne voulait pas lui demander de clarifier tout cela publiquement. Actuellement, l’ancien joueur de la Juventus Turin a une autre priorité en tête…

« Paul est très déterminé à revenir et à bien jouer pour nous. C’est difficile lorsque vous êtes blessé de parler de toutes sortes de choses. Je pense que son discours devra voir lieu lorsqu’il reviendra sur le terrain. » Touché à la cheville droite, à un endroit différent par rapport à la blessure précédente dixit Solskjaer, Paul Pogba n’a sans doute pas l’intention de s’exprimer, dans l’immédiat, à propos de son futur…

