Manchester United : Pogba envoie un pavé dans le jardin de Mourinho

Le milieu de terrain Paul Pogba (Manchester United) a comparé la relation qu’il a avec Ole Gunnar Solskjaer et celle qu’il avait avec José Mourinho (Tottenham, ex-MU).

Lors d’un entretien accordé à Sky Sports, Pogba a déclaré que ce qui se passe entre lui et Solskjaer « maintenant » est « différent ». L’international français a ajouté par exemple que le coach norvégien « n’irait pas contre les joueurs ». Pogba a insisté sur ce point précis. « Peut-être qu’Ole ne les choisirait pas (pour disputer tel ou tel match, ndlr), mais ce n’est pas comme s’ils les mettaient de côté, comme s’ils n’existaient pas. C’est la différence entre Ole et Mourinho », a lâché le champion du monde 2018.

Paul Pogba n’a toujours pas compris pourquoi le coach portugais avait changé complètement d’attitude à son égard. « J’ai eu une excellente relation avec Mourinho. Tout le monde a vu ça », a-t-il rappelé. L’ancien joueur de la Juventus Turin a ajouté qu’ensuite personne ne sait « ce qui s’est passé ». Une chose est sûre, le « Special One » était devenu beaucoup plus critique envers Paul Pogba. « C’est la chose étrange que j’ai eue avec Mourinho. Je ne peux pas t’expliquer ça parce que moi même je ne le sais pas », a-t-il raconté.

Pogba croit que Mourinho était trop distant

Avec le recul, Pogba pense que les méthodes d’Ole Gunnar Solskjaer fonctionnent « peut-être » à Manchester United « parce qu’il est un peu plus proche des gens ». Le Français a cité l’exemple de son coéquipier Luke Shaw qui était en perdition, ou presque, sous les ordres de José Mourinho à Old Trafford. « Ole a beaucoup aidé Luke. Ce fut une saison difficile entre lui et Mourinho. »

Paul Pogba considère que le latéral gauche mancunien a « prouvé » qu’il avait toujours de « la qualité » sur le terrain. Du coup, Shaw a bénéficié de « la confiance du manager », en l’occurrence Solskjaer. On l’a compris, Pogba et Mourinho ne passeront pas leurs prochaines vacances ensemble. Il paraît très peu probable, voire même impossible, que le milieu rejoue un jour sous les ordres du manager portugais…

Images de IconSport