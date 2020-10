Le milieu de terrain Paul Pogba (Manchester United) a un faible pour… le Real Madrid. Cela ne signifie pas pour autant qu’il est prêt à tout pour y aller…

Lors d’une conférence de presse, Pogba a souligné le fait qu’il n’a « pas parlé » à propos de son futur pendant le mercato. L’international français a ajouté que tout le monde a « entendu » ce qui se disait à propos de la rumeur qui le liait au Real Madrid.

« Des choses ont été dites. Cette question… Oui aller jouer au Real Madrid, c’est ce que tous les joueurs de foot aimeraient faire. » Paul Pogba n’a pas caché que « peut-être » aussi « un rêve » pour lui d’enfiler le maillot prestigieux des Merengue. « Peut-être un jour », a lâché le natif de Lagny-sur-Marne.

Pogba reste focalisé sur Manchester

Malgré tout cela, Pogba a expliqué qu’il est « à Manchester » jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, l’ancien joueur de la Juventus Turin « aime » son club et il « performe encore » à Old Trafford. Sur et en dehors du terrain, Paul Pogba prend « du plaisir » au quotidien.

Il va « tout faire pour remettre le club où il mérite d’être » avec l’aide de ses « coéquipiers ». Les Red Devils sont motivés afin de « revenir au meilleur niveau ». Il y a cinq jours, ces derniers ont été humiliés à domicile par Tottenham (1-6, 4e journée de Premier League). Forcément, le manager Ole Gunnar Solskjaer se retrouve sur la sellette…

