Mercato / Manchester : une légende fracasse l’agent de Pogba

Qu’on se le dise, le consultant Gary Neville n’apprécie pas du tout le conseiller du milieu de terrain Paul Pogba (Manchester United).

Par le biais du Telegraph, l’agent Mino Raiola a laissé entendre que Pogba voulait rester à Manchester United lors du mercato hivernal. « Paul aurait pu partir ailleurs. Mais il a vraiment choisi avec son cœur de rentrer chez lui (à Manchester, ndlr). Paul est une personne très, très gentille. Il veut réussir, être heureux et gagner des titres. Il adorerait le faire avec Manchester United. »

En prime, Paul Pogba avait aussi encensé le club mancunien (En savoir plus). A vrai dire, Neville a tendance à croire le milieu français et il l’a fait savoir via Sky Sports. « En fin de compte, je suis impatient qu’il soit au sein du club pour les deux ou trois prochaines années. Je serais ravi car un Paul Pogba en forme et motivé est un atout majeur pour Manchester United. »

Pogba peut-être, Raiola non !

En revanche, la légende de MU estime qu’il ne faut pas croire sur parole… Raiola. « Je ne crois pas un mot de son agent. Je ne crois pas un mot qui sort de la bouche de cet homme », a lâché l’ancien défenseur des Red Devils. On l’a compris, Gary Neville déteste le conseiller de Paul Pogba qui reste dans le viseur du Real Madrid en vue de la saison prochaine…

Éloigné des terrains pendant environ trois mois (cheville), ce dernier a renoué avec la compétition dimanche (hier). Pogba est entré à la 64e minute de jeu du match entre Watford et Manchester United. Les Mancuniens ont été vaincus sur le score de 2 buts à 0… par le dernier du championnat (18e journée de Premier League)…

Images de IconSport